Dallas Mavericks'in, WNBA yıldızı Kristi Toliver'ı yardımcı antrenör olarak işe aldığını duyurdu.



Kariyerinde üç kez WNBA All-Star'ı olan Toliver, şu anda Los Angeles Sparks forması giyiyor ve 15 maçta 9.5 sayı, 1.3 ribaund ve 2.8 asist ortalamalarına sahip.



34 yaşındaki oyuncu, 2018-19 ve 2019-20 sezonlarında Washington Wizards koçluk kadrosunda da görev almıştı.



Dallas Morning News'den Brad Townsend, bu işe alımın yeni başantrenör Jason Kidd yönetimindeki Mavericks koçluk kadrosunu tamamlayıp tamamlamadığını veya bir ilavenin daha olup olmayacağının bilinmediğini belirtti.



