Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

WNBA yıldızı Toliver'ı, Dallas'ta yardımcı koç oldu!

Dallas Mavericks'in, WNBA yıldızı Kristi Toliver'ı yardımcı antrenör olarak işe aldığını duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Dallas Mavericks'in, WNBA yıldızı Kristi Toliver'ı yardımcı antrenör olarak işe aldığını duyurdu.

Kariyerinde üç kez WNBA All-Star'ı olan Toliver, şu anda Los Angeles Sparks forması giyiyor ve 15 maçta 9.5 sayı, 1.3 ribaund ve 2.8 asist ortalamalarına sahip.

34 yaşındaki oyuncu, 2018-19 ve 2019-20 sezonlarında Washington Wizards koçluk kadrosunda da görev almıştı.

Dallas Morning News'den Brad Townsend, bu işe alımın yeni başantrenör Jason Kidd yönetimindeki Mavericks koçluk kadrosunu tamamlayıp tamamlamadığını veya bir ilavenin daha olup olmayacağının bilinmediğini belirtti.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal