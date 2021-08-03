Wlodarczyk'den ölen rakibinin eldivenleriyle üst üste üç altın madalya

Anita Wlodarczyk, 12 yıl önce hayatını kaybeden rakibi ve vatandaşı Kamila Skolimowska'nın ayakkabıları ve eldivenleriyle tarihi başarı yakaladı.

Wlodarczyk'den ölen rakibinin eldivenleriyle üst üste üç altın madalya
Polonyalı çekiççi Anita Wlodarczyk, 12 yıl önce hayatını kaybeden rakibi ve vatandaşı Kamila Skolimowska'nın ayakkabı ve eldivenleriyle üst üste üçüncü olimpiyat altın madalyasını kazandı.

2000 Sidney Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan ancak 2009 yılında 26 yaşındayken akciğer embolisi nedeniyle hayatını kaybeden Skolimowska'nın ayakkabı ve eldivenleriyle yarışan Wlodarczyk, başarılarına bir yenisini ekledi.

36 yaşındaki Polonyalı atlet, 78,48 metrelik atışıyla Londra 2012 ve Rio 2016'nın ardından Tokyo 2020'de de altın madalyanın sahibi oldu.

Wlodarczyk, Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen 2015 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 81,08 metrelik atışla dünya rekoru kırmış ve "çekiç atmada 80 metreyi geçen ilk kadın" unvanını almıştı.

Rio 2016'da 82,29 metre ile dünya rekorunu geliştiren Polonyalı sporcu, dünya şampiyonalarında 2009 Berlin, 2013 Moskova, 2015 Pekin ve 2017 Londra'da podyumun zirvesine çıkmıştı.

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