Wizards'ın, üst üste beşinci maçı ertelendi!

NBA, Çarşamba geceki Washington Wizards - Charlotte Hornets maçının, ligin sağlık ve güvenlik protokolleri sebebiyle ertelendiğini duyurdu.



NBA, böylece Wizards'ın üst üste son beş maçını ertelemiş oldu.



Washington, organizasyon içinde devam eden temas takibi nedeniyle, Çarşamba günkü maç için zorunlu olan minimum sekiz oyuncu miktarına ulaşamıyor.



Wizards genel menajeri Tommy Sheppard, geçtiğimiz günlerde ekibindeki altı oyuncunun KOVID-19 testlerinin pozitif çıktığını, diğer üçünün de sağlık ve güvenlik protokollerinden geçtiğini doğrulamıştı.



Washington Post'tan Ava Wallace'a göre dün yedinci bir oyuncu ve bir personel üyesinin de testlerinin pozitif çıktığı bildirildi.



Washington en son 11 Ocak'ta Phoenix Suns'a karşı oynamıştı.



