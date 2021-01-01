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Wizards'ın üç oyuncusu, bu gece için hazır!

Washington Wizards, oyuncuları Davis Bertans, Rui Hachimura ve Moe Wagner'in takımın bu geceki Atlanta Hawks'a karşı oynayacağı maça hazır olduğunu duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Washington Wizards, oyuncuları Davis Bertans, Rui Hachimura ve Moe Wagner'in takımın bu geceki Atlanta Hawks'a karşı oynayacağı maça hazır olduğunu duyurdu.

11 Ocak'tan beri kadro dışı olan üç oyuncunun da, şu anda 3-11'lik derecesiyle NBA'deki en başarısız takım konumunda bulunan Wizards takımında, oldukça ihtiyaç duyulan eklemeler olmaları bekleniyor.

Takımdaki bir başka üçlü olan çaylak Deni Avdija, Troy Brown Jr. ve Ish Smith'in ise, halen sağlık ve güvenlik protokollerinde yer aldıkları ve kadro dışında oldukları belirtildi.


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