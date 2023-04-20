Wizards ve GM Tommy Sheppard ile yollar ayrıldı

Washington Wizards'ın, genel menajerlik görevinde bulunan Tommy Sheppard ile yollarını ayırdığı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Wizards ve GM Tommy Sheppard ile yollar ayrıldı
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20 Nisan 2023 14:24
Washington Wizards'ın, genel menajerlik görevinde bulunan Tommy Sheppard ile yollarını ayırdığı bildirildi.

2003'ten beri takımda yer alan Sheppard, 2019'da Ernie Grunfeld'in yerini alarak geçici genel menajerlikten tam zamanlı göreve terfi etmişti.

Sheppard'ın görev süresi boyunca Wizards, John Wall'u takas etmiş ve ardından Bradley Beal ile bir supermax sözleşmesi imzalamıştı.

Wizards, Sheppard'ın görevde olduğu dört sezonun yalnızca birinde playofflara ulaşabilmişti.

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