Washington Wizards'ın, takımı yönetmesi için LA Clippers'ın eski genel menajeri Michael Winger'ı işe aldığı bildirildi.



The Athletic, Winger'ın Wizards, Mystics ve G League takımı Go-Go'nun ana şirketi olan Monumental Basketball'un başkanı olmayı kabul ettiğini aktardı.



Winger, takımda 20 yıl geçirdikten sonra Nisan ayında görevine son verilen Tommy Sheppard'ın yerini alacak.



Clippers organizasyonuna 2017'de katılan Winger, Oklahoma City Thunder'dan gelerek son beş sezonun dördünde playoff yapan kadronun şekillenmesine yardımcı olmuş, tesislerin yönetimini devralmış ve ayrıca ekibin 2024 sonbaharında Inglewood'da açılması planlanan arenası Intuit Dome'un inşasında da sorumluluklar üstlenmişti.



