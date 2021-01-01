Wizards'ın forma sponsorluğunu satın almaya çalışan Dinwiddie'ye, NBA'den ret!

Washington Wizards guardı Spencer Dinwiddie'nin, Wizards'ın forma reklam sponsorluğunu kendi şirketiyle satın almaya çalıştığı, ancak NBA'in bu girişimi reddettiği ortaya çıktı.



Dinwiddie, geçtiğimiz yaz Wizards'ın Geico ile yaptığı forma reklam sponsorluğu anlaşması sona erdiğinde, kendisine ait olan kripto para uygulaması Calaxy'yi tanıtma girişiminde bulunduğunu, ancak NBA'in bu fikri geri çevirdiğini açıkladı.



28 yaşındaki oyuncu, bu hikayeyi şu şekilde anlattı:



"Şirketim Calaxy'nin forma reklam sponsoru olmasını ve böyle bir ortaklık yapmasını istemiştim, ancak NBA'in takım sahipleri ve ekiplerle iş anlaşması olmayanlara karşı bazı kuralları var. Bunun saçmalık olduğunu düşünüyorum, çünkü gereken fiyatı rahatça karşılayabilirdim.



12 milyon dolar gibi bir fiyata satmayı düşünüyorlardı. Yani bunu net öderdim. Formamda reklam olması çok havalı olurdu. Capitol Hill'e yakın olan yeni bir takıma gelmek ve yeni formamda kripto yaması olması, güzel olurdu. Ama NBA benimle aynı fikirde değildi."



Wizards'ın bu sezon için forma sponsoru arayışı halen sürüyor.



