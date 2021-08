Wizards GM'i, Westbrook'u neden takas ettiğini açıkladı!

Washington Wizards genel menajeri Tommy Sheppard, Russell Westbrook'u neden Los Angeles Lakers'a takas ettiğini açıkladı.



Sheppard düzenlediği basın toplantısında, Wizards'ın yaz dönemine Westbrook ile yollarını ayırma planlarıyla girmediğini söyledi.



Westbrook'un, NBA kariyerinin çoğunu Oklahoma, Houston ve Washington'da geçirdikten sonra memleketinde oynamak istediği ortaya çıktı:



"Draft'tan bir gün önce bazı fikirleri ortaya attığımız çok ama çok sıra dışı bir durum gerçekleşti. Russell ile yürekten bir ilişkim vardı ve onun için, burada oynamasını istediğimi bilmesi önemliydi.



Sadece Lakers ile bir fırsatı olsaydı, tek gidebileceği yer orası olacaktı. Hall of Fame kariyerine ve bizim için yaptığı her şeye baktığımda, ben Wizards'a yardım eden her adama yardımcı olmaya çalışırım. Bu da kendisiyle bir anlaşma hazırlayabileceğimiz anlamına geliyordu ve bu anlaşma Wizards'a da yardımcı oldu."



Bu yaz Lakers'a takas olmayı tercih eden Westbrook, Washington'da tek sezon oynayarak, ekibi Bradley Beal ile birlikte üç yıl sonra ilk kez playofflara taşımıştı.



Wizards, Westbrook karşılığında Kyle Kuzma, Kentavious Caldwell-Pope, Montrezl Harrell ve beş takımlı bir anlaşmada çok daha büyük bir paketin parçası olan bir ilk tur Draft hakkı elde etmişti.