Wizards efsanesi Wes Unseld, 74 yaşında vefat etti

Washington Wizards efsanesi Wes Unseld'in 74 yaşında vefat ettiği bildirildi.



Ailesinin yaptığı açıklamada, Unseld'in son zamanlarda zatürree ile ilgili uzun süredir sağlık sorunları olduğunu söylendi:



"O bizim ailemizin dayanağıydı, eşi, çocukları, arkadaşları ve takım arkadaşlarına son derece sadık bir aile reisiydi. O bizim kahramanımızdı ve Baltimore ve Washington D.C. şehirleri için basketbol oyununu oynamayı ve çalışmayı çok sevmişti."



Unseld, 1978'de Finaller MVP'si olarak seçildiği, takımın tarihinde kazandığı tek NBA şampiyonluğunun bir parçasıydı. 1969'da normal sezon MVP'si ödülünü kazanmış ve beş kez de All-Star seçilmişti.



