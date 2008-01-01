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Wizards, Davis Bertans'ı tutmaya öncelik verecek!

Washington Wizards genel menajeri Tommy Sheppard, ekibin bu sezondan sonra Davis Bertans ile yeniden anlaşmaya öncelik vereceğini doğruladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Washington Wizards genel menajeri Tommy Sheppard, ekibin bu sezondan sonra Davis Bertans ile yeniden anlaşmaya öncelik vereceğini doğruladı.

NBA'deki en iyi üçlükçülerden biri olan Bertans, bu sezondan sorna bir sınırsız serbest oyuncu olacak. Kendisi ve ailesi için çok önemli bir finansal yaz döneminde, Bertans sakatlık korkusuyla Disney bubble'ında oynamamayı seçmişti.

"O şimdiye dek bir öncelikti. Ona bunu söylemiştim. Ve bu konuda gerçekten hiçbir şey değişmedi."

Daha önce iki kez çapraz bağlarından sakatlanmış olan keskin şutör, Mart ayında 2019-20 sezonu askıya alınmadan önce üç sayı çizgisinin gerisinden 200 üçlük sokmuştu.


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