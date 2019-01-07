Wizards, Bradley Beal için Raptors'tan çok şey istedi!

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Toronto Raptors'ın, Washington Wizards'ın All-Star şutörü Bradley Beal ile ilgilendiği öne sürüldü.Sporting News'ta yer alan habere göre; Wizards'ın, Bradley Beal karşılığında iki oyuncu ve iki draft hakkı içeren bir paket istediği belirtildi. Wizards Genel Menajeri Ernie Grungeld'in Beal karşılığında Pascal Siakam ve OG Anunoby ile birlikte iki tane birinci tur draft hakkı istedi.Raptors'ın bu isteği kabul etmesi durumunda, Kawhi Leonard takasında 2019 ilk tur draft hakkını vermesi nedeniyle, hem 2021 hem de 2023 draft hakkını vermesi yüzünden zor bir duruma düşeceği kaydedildi.Bradley Beal, bu sezon NBA'de 23.6 sayı, 4.8 ribaunt ve 4.7 asist ortalamaları yakaladı.