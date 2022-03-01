Wizards, Beal için takas görüşmesi yapmıyor

Washington Wizards'ın, yıldız oyuncusu Bradley Beal için henüz herhangi bir takas görüşmesi yapmadığı bildirildi.



ESPN'den Brian Windhorst, Wizards ve Beal'ın en azından bu sezon boyunca birbirlerine bağlı olsalar da, sezon sonrasındaki durumun havada kalmaya devam ettiğini, fakat buna rağmen, Washington'ın henüz ana yıldızını takas etme üzerine görüşmeler yapmadığını belirtti.



Beal, geçmişte masada çok fazla para bırakacağı için uzatma kontratı imzalamayacağını açıkça söylemişti. Wizards yıldızı ayrıca bu yaz anlaşmasından çekileceğine dair sinyaller de vermişti. Bu durum, Beal'in muhtemelen 41 milyon doların üzerindeki maksimum maaşından başlayarak uzun vadeli bir anlaşma imzalamasını sağlayacak.



Beal ayrıca, Washington'da kalıp kazanmak istediğini de birçok kez dile getirmişti.



