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Wizards başantrenörlüğü için kalan üç aday!

Washington Wizards'ın, Wes Unseld Jr., Darvin Ham ve Charles Lee'yi, boştaki başantrenörlük pozisyonu için önde gelen adaylar olarak belirlediği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Washington Wizards'ın, Wes Unseld Jr., Darvin Ham ve Charles Lee'yi, boştaki başantrenörlük pozisyonu için önde gelen adaylar olarak belirlediği bildirildi.

Unseld şu anda Denver Nuggets'ta yardımcı antrenörlük yaparken, Ham ve Lee ise Milwaukee Bucks'ın yardımcı koçluk görevini üstlenen isimler olarak yer alıyorlar. Herhangi birinin işi alması durumunda, bu ilk başantrenörlük deneyimleri olacak.

Wizards'a gelecek olan adaylardan biri, karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı eski koç Scott Brooks'un yerini almış olacak.


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