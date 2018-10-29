Wizards 1-5 olsa da, Scott Brooks'un arkasında!

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Washington Wizards'ın, dün gece LA Clippers'a 32 sayı farkla yenilerek sezonda 1-5 serisine düşmelerie rağmen, başantrenör Scott Brooks'a destek vermeye devam ettikleri belirtildi.Brooks'un beş yıllığı 35 milyon dolarlık anlaşmasında kalan üç yılı bulunuyor.Kalça sakatlığıyla kenarda olan Dwight Howard'ın bu hafta sezona başlangıç yapabileceği ve Wizards'a savunma tarafında destek sağlayabileceği söylendi.Takımın All-Star guard ikilisi John Wall ve Bradley Beal, takımın şu anda devam eden beş maçlık deplasman serisinde muhabirlere bazı oyuncuların "kafalarının dikine gittiklerini" ve rollerinden memnun olmadıklarını öne sürmüşlerdi.Washington'ın deplasman serisi yarın gece Memphis Grizzlies karşılaşmasıyla sona erecek.