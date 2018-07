Wiz Khalifa kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir? Wiz Khalifa, İstanbul konseri ne zaman nerede?

bugünlerde kaç yaşında ve nereli olduğu Google'da merakla araştırılıyor. Peki Wiz Khalifa ne dedi? İşte tüm detaylarla sizlerleyiz...Cameron Jibril Thomaz 8 Eylül 1987 doğumlu, tanındığı sahne adıyla Wiz Khalifa Amerikalı rapçi.İlk albümü Show and Prove'u 2006'da çıkardı ve 2007'de Warner Bros. Records ile anlaşma imzaladı. 2008'de eurodance unsurları içeren şarkısı "Say Yeah" urban radyolarda çalmaya başladı ve ABD'de Rhythmic Airplay Chart ve Rap Songs listelerine girmeyi başardı. Warner Bros.'tan ayrıldıktan sonra ikinci albümü olan Deal or No Deal 2009 kasımda yayınladı. 2010 nisanda Internet üzerinden ücretsiz indirilebilen Kush and Orange Juice adlı bir mixtape çıkardıktan sonra Atlantic şirketiyle anlaştı.Atlantic şirketindeyken çıkardığı ilk single "Black and Yellow" onun dünya çapında tanınmasını sağladı. Şarkı Billboard Hot 100 listesinde bir numara oldu ve 54. Grammy Ödülleri'nde "En İyi Rap Performansı" kategorisinde aday gösterildi. Atlantic'le ilk albümü Rolling Papers 29 Mart 2011'de yayınlandı.Son yıllarda Hızlı ve Öfkeli serisine yaptığı müziklerle büyük yükselişe geçmiştir. Serinin 6. filmine yaptığı "We Own It" ve serinin 7. filmine yaptığı "See You Again" şarkıları dünya genelinde milyonlarca tık almış haftalar boyu Youtube'da en çok izlenen videolarda kalmıştır.Wiz Khalifa, Cameron Jibril Thomaz adıyla 8 Eylül 1987 de anne ve babası askeri görevdeyken Minot, North Dakota'da doğdu. Ebeveynleri o 3 yaşındayken boşandılar. Anne ve babasının askerlik hizmeti yüzünden düzenli olarak taşındılar. Pittsburgh'te Taylor Allderdice High-school'una yazılmadan önce Almanya'da, Birleşik Krallık'ta ve Japonya'da yaşadı. Onun oluşturduğu sahne adı "Khalifa", Arapça anlamı 'Halef' ve bilgelik demektir, Khalifa bunu gençken bulmuştur. Khalifa spinner.com 'da belirtilen adıyla "Young Wiz"(Genç Wiz) olarak çağırılırdı. Nedeni yaptığı her şeyde iyi olduğu için, ve Amcasının Müslüman olmasından dolayı bu ismi vermiştir. 17 yaşındayken ilk dövmesini sahne adı olarak yaptırdı.2011 model Amber Rose ile çıkmaya başladılar. 1 Mart 2012' de nişanlandılar. Ve o yıl içinde planladıkları bir kutlama ile 8 Temmuz 2013 yılında evlendiler. 21 Mart 2013 yılında Sebastian Taylor Thomaz adında bir çocukları oldu. 24 Eylül 2014 yılında Rose, boşanacakları ile ilgili bir açıklamada bulundu, gerekçesi 'şiddetli geçimsizlik'.Pittsburg City Konseyi 12-12-12 (12 Aralık 2012) yi şehir Wiz Khalifa Günü ilan etti. Khalifa Ocak 2012'de Pittsburgh Taylor Allerdice High-school'dan mezun oldu. Canonsburg, Pennsylvania' ya yakın bir yerde ev satın aldı.Stüdyo albümleri2006: Show and Prove2009: Deal or No Deal2011: Rolling Papers2012: O.N.I.F.C.2014: Blacc Hollywood2016: KhalifaAmerikalı rapçi Wiz Khalifa, iTürkiye'deki hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Başarısını Grammy ve Golden Globe adaylıklarıyla taçlandıran Khalifa, bu akşam KüçükÇiftlik Park'ta rap ve hiphopseverlerle buluşacak.Bruno Mars, Maroon 5, The Weeknd, Snoop Dogg, will.i.am, Imagine Dragons, Miley Cyrus gibi dünya starlarıyla yayınladığı hitlerle de adından söz ettiren Wiz Khalifa, İzleyiciyi coşturacak.