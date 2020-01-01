Witsel: 'Portekiz maçındaki gibi olmazsak güzel maç olur'

Belçika'nın orta sahadaki yıldızlarından Axel Witsel, EURO 2020 Çeyrek final maçında karşılaşacakları İtalya maçı öncesi konuştu.



Witsel maç öncesi değerlendirmesinde karşılaşmanın orta saha mücadelesi şeklinde geçeceğini belirterek, "İtalya karşısında orta saha mücadelesi kilit olacak. Bizde İtalya'dan bireysel anlamda daha iyi oyuncular var. Jorginho ve Veratti gibi özel oyunculara sahipler. Orada hakimiyet kurmak isteyeceklerdir ama biz de topu kapma konusunda iyiyiz." diye konuştu.



Son Portekiz maçına da dikkat çeken Witsel, 1-0 kazandıkları karşılaşmanın özellikle son 20 dakikasında ellerinden kayabileceğini gördüklerini söyleyerek, "Portekiz'e karşı oynadığımız son 20 dakika gibi oynamazsak bizim için güzel maç olacaktır." sözlerini kullandı.



