"Wiseman ve Edwards, Warriors'ı etkilediler" iddiası

The Athletic'den Marcus Thompson'a göre, James Wiseman ve Anthony Edwards'ın, Golden State Warriors ile etkileyici idmanlar yaptığı açıklandı.



Her iki oyuncunun da 2020 NBA Draftı'nda ilk 3'te yer alması bekleniyor ve 2 numaralı seçime sahip olan Warriors tarafından seçilme şansları bulunuyor.



Thompson, raporu şu şekilde bildirdi:



"Wiseman, söylendiği kadar cüsseli ve yetenekli. Ayrıca biraz konuştuktan sonra onu ayrıca sevdiler. Edwards'ın olağanüstü atletizmi şahsen ortaya çıktı. Warriors'ı acayipliğiyle gerçekten etkiliyor gibiydi."



Golden State'in, Stephen Curry, Klay Thompson ve Draymond Green'e katılacak bir NBA süperstarına ulaşmak için 2 numaralı seçimini takaslayacağı tahmin ediliyor.



