Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

"Wiseman, Timberwolves'a gitmek istemiyor" iddiası!

Eski Memphis Üniversitesi oyuncusu James Wiseman'ın, Minnesota Timberwolves'a katılmakla ilgilenmediği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Eski Memphis Üniversitesi oyuncusu James Wiseman'ın, Minnesota Timberwolves'a katılmakla ilgilenmediği bildirildi.

ESPN'den Brian Windhorst'a göre Wiseman, 2020 NBA Draftı'nda 1 numaralı seçim hakkına sahip olan Timberwolves'a katılmakla ilgilenmiyor.

Windhorst, "The Scoop W / Doggie" podcastine konuk oldu ve Wiseman'ın, Karl-Anthony Towns'ın varlığı nedeniyle Minnesota'ya gitmek istemediğini söyledi:

"Wiseman Minnesota'ya gelmek istemiyor, çünkü Karl Towns orada. Anladığım kadarıyla Wiseman, Wolves'la hiçbir şey yapmak istemiyor bile."

Wiseman'ın 18 Kasım'da gerçekleşecek olan Draft'ta ilk 5 sıradan seçilecek oyunculardan biri olması bekleniyor.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal