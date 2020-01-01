"Wiseman, Timberwolves'a gitmek istemiyor" iddiası!

Eski Memphis Üniversitesi oyuncusu James Wiseman'ın, Minnesota Timberwolves'a katılmakla ilgilenmediği bildirildi.



ESPN'den Brian Windhorst'a göre Wiseman, 2020 NBA Draftı'nda 1 numaralı seçim hakkına sahip olan Timberwolves'a katılmakla ilgilenmiyor.



Windhorst, "The Scoop W / Doggie" podcastine konuk oldu ve Wiseman'ın, Karl-Anthony Towns'ın varlığı nedeniyle Minnesota'ya gitmek istemediğini söyledi:



"Wiseman Minnesota'ya gelmek istemiyor, çünkü Karl Towns orada. Anladığım kadarıyla Wiseman, Wolves'la hiçbir şey yapmak istemiyor bile."



Wiseman'ın 18 Kasım'da gerçekleşecek olan Draft'ta ilk 5 sıradan seçilecek oyunculardan biri olması bekleniyor.



