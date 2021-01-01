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Wiseman, Þükran Günü civarýnda parkelere dönebilir!

Golden State Warriors pivotu James Wiseman'ýn, Þükran Günü haftasýnda dönebileceði iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoðraf; NBA.com
Golden State Warriors pivotu James Wiseman'ýn, Þükran Günü haftasýnda dönebileceði iddia edildi.

NBC Sports Bay Area'dan Monte Poole'a göre sakatlýðý nedeniyle sezonun baþlangýcýný kaçýrmýþ olan Wiseman, Þükran Günü (25 Kasým) haftasýnda Warriors kadrosuna geri dönebilir.

Ýkinci yýlýndaki pivot, çaylak sezonunun Nisan ayýnýn ortalarýnda sað dizindeki menisküsünü sakatladýðý için bu sezon henüz forma giyememiþti.

Ýlk NBA sezonunda maç baþýna 21.4 dakikada 11.5 sayý ve 5.8 ribaund ortalamalarý yakalamýþ olan Wiseman'ýn, antrenman yapma amacýyla ekibin G League takýmý Santa Cruz Warriors'a katýlmasý bekleniyor.


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