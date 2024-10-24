Indiana Pacers pivotu James Wiseman, Detroit Pistons'a karşı takımla ilk maçında sol baldırından sakatlık geçirdi.



Wiseman'ın bu sakatlığı, ilk çeyreğin sonundaki bir pozisyonda denediği üç sayılık atıştan sonra savunmaya geri koşarken geçirdiği görüldü.



Başantrenör Rick Carlisle, maç sonrasında Wiseman'ın sakatlığın ciddiyetini belirlemek için daha sonra bir MR çekileceğini söyledi.



Pacers oyuncusu olarak ilk maçına çıkmış olan Wiseman, sadece dört dakika süre alarak altı sayı ve bir ribaund kaydedebildi. Pacers ekibi ise pivot Myles Turner'ın 20 sayılık performansı sayesinde 115-109 galip gelen taraf oldu.



23 yaşındaki Wiseman, yaz döneminde Indiana ile iki yıllığı 4,7 milyon dolarlık bir anlaşma imzalamıştı.



