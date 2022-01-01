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Wiseman'ın rehabilitasyon süreci "durakladı"

Golden State Warriors pivotu James Wiseman'ın sağ dizinden yeni bir ameliyat geçirdiğinden ötürü rehabilitasyon sürecinin durakladığı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors pivotu James Wiseman'ın sağ dizinden yeni bir ameliyat geçirdiğinden ötürü rehabilitasyon sürecinin durakladığı bildirildi.

SF Chronicle'dan Connor Letourneau, Wiseman'ın Aralık ayı ortasında sağ dizinden ameliyat geçirdiği için Warriors için parkelere dönmekten çok uzakta olduğunu söyledi.

Prosedürün, bundan dokuz ay önce yırtık sağ menisküsünden ameliyat geçiren Wiseman'ın dizindeki bazı kalıntıları temizlemek için yapıldığı kaydedildi.

20 yaşındaki oyuncu henüz Golden State ile bu yıl tam antrenmanlara katılmamıştı ve artık bu küçük ameliyattan sonra, 3'e 3 çalışmalara katılmaya hazır olduğu belirtildi.

Wiseman'ın, yaklaşık iki buçuk yıl sonra takıma geri dönen takım arkadaşı Klay Thompson'dan önce parkelere dönmesi bekleniyordu.

Warriors pivotu, çaylak yılında yüzde 51 şut isabeti ile 11.5 sayı ve 5.8 ribaund ortalamaları tutturmuştu.


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