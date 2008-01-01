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Wiseman: "Curry ve Warriors ile 'çok uyumlu' olurum"

Eski Memphis Üniversitesi oyuncusu James Wiseman, Stephen Curry ve Golden State Warriors için "çok uyumlu" olabileceğini iddia etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski Memphis Üniversitesi oyuncusu James Wiseman, Stephen Curry ve Golden State Warriors için "çok uyumlu" olabileceğini iddia etti.

Wiseman'ın, 2020 NBA Draftında 1 numaradan seçilme ihtimali bulunuyor ve bu seçimin Warriors tarafından yapılma şansı var.

Wiseman, ESPN'nin The Jump programına çıktığında şunları söyledi:

"Harika bir uyum olacağını hissediyorum. Onlar gibi veteran oyuncularla oynamanın, oyunumu hızlı bir şekilde geliştirmeme yardımcı olabileceğini düşünüyorum, ancak onlardan da öğrenebilirim çünkü gerçekten uzun süredir ligde bulunuyorlar, bu yüzden onların kanatları altında olmam gerçekten harika olur."

Warriors, sezonu ligdeki en kötü derece olan 15-50 ile bitirmişti ve bir numaralı seçimi alması üzerine %14 şansı bulunuyor.


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