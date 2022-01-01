Wiseman, bu sezon için kadro dışı bırakıldı

Golden State Warriors'ın genç pivotu James Wiseman'ın dizindeki şişlik nedeniyle bu sezon için kadro dışı bırakıldığı bildirildi.



Warriors'ın son iki antrenmanını kaçırmış olan Wiseman, planlandığı üzere geçtiğimiz Pazar günü G League'in Santa Cruz takımında da forma giymemişti.



Geçen hafta Santa Cruz için üç maçta oynayan Wiseman'ın, üçüncü maçın ardından sağ dizinde şişlik görüldüğü açıklandı.



Wiseman'ı tüm sezon boyunca kadro dışında tutan diz sorununun iyileşme süreci, etkinliğini her artırdığında ağrısının artması sebebiyle sekteye uğramıştı. Warriors'ın sezonunda sadece 11 maç kaldığı için, genç oyuncunun bu sezon artık forma giyme olasılığı halihazırda giderek azalıyordu.



