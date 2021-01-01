Wiseman: "2K'de Steph'i alıp 60 sayı atardım!"

Golden State Warriors çaylağı James Wiseman, takım arkadaşı Steph Curry'nin 62 sayılık performansının kendisine ünlü video oyunu NBA 2K'yı hatırlattığını söyledi.



Wiseman, daha önce sadece NBA 2K'da gördüğü bir gösteriye tanık oldu ve süperstar takım arkadaşı Curry, Portland Trail Blazers'a karşı 62 sayı buldu.



Maçtan sonra Wiseman, NBA 2K'da geçmişte Curry ile oynadığını ve 60 sayı attığını itiraf etti. Fakat bu sefer durum farklıydı çünkü gerçek hayatta gerçekleşti ve sahada kendisi de vardı:



"Çılgın bir durum. Bana 2K'yı hatırlattı çünkü her zaman Steph'le oynardım ve 60 falan atardım. Yani birinci elden izlemek, olağanüstüydü. O bir efsane, bu yüzden bunu bire bir izlemek harikaydı."



