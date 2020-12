Wise'ın hikayesi: "Jordan, Wizards'ın soyunma odasını zehirlemişti!"

Spor yazarı Mike Wise, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın, bir dönem formasını giydiği Washington Wizards ekibinin soyunma odasını nasıl 'zehirlediğiyle' ilgili bir hikaye anlattı.



Jordan'ın rekabetçi yaklaşımının geçmişte bazı takım arkadaşları tarafından hoş karşılanmadığı biliniyordu ve yakın zamanda paylaşılan bir hikayede, bu tutumunu emekliliğinden dönerek Wizards ile oynadığı iki senede de sürdürdüğü ortaya çıktı.



Slate'in "Hang Up And Listen" isimli podcast'inin son bölümünde Wise, merhum eski Wizards genel menajeri Wes Unseld ile daha önce duyulmayan bir sohbeti paylaştı ve Jordan'ın, takım arkadaşlarının soyunma odasındaki etkisi hakkında ne düşündüklerini ortaya koydu.



"Oradaki durumunu en çok belli eden şeydi. Ve ruhu şad olsun, şimdi kim olduğunu söyleyebilirim, Wes Unseld bana bunu söylemişti.



Bana, 'Michael, ekibin değerini artırma ve bizi başka şekillerde saygın kılma konusunda, bu organizasyonda çoğumuz için harikaydı. Lakin yine de soyunma odasını zehirlemişti.' demişti.



Ben de 'Bunu nereden biliyorsun?' diye sorduğumda cevabı, 'Nasıl mı biliyorum? Şöyle ki, takımdaki her oyuncuya onun için bir emeklilik hediyesi alıp alamayacaklarını, ona güzel bir şey vermek isteyip istemediklerini sormuştum, ama hepsi bana sırt çevirmişti.' cevabını vermişti.



'Her oyuncu mu?' demiştim ve o da 'Hepsi' demişti."