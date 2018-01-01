Wisdom, AURORA'da Devam Ediyor

Kadrosuna Naru'yu katan ve Panky ile sözleşme yenileyen Aurora, ormancı oyuncusu Wisdom ile de sözleşme yeniledi.



Geçtiğimiz sezon başlarında diğer takımlara göre daha geride gösterilse bile ligi ilk 4'te bitirmeyi başaran, sezon sonlarında rakiplerin çekindiği bir takım haline dönüşen Aurora, bu sezon transferlerde yavaş kaldı.



Alt koridoru hakkında hala net bir bilginin olmadığı takım, geçtiğimiz sezon ligin en iyi ormancısı olarak gösterilen oyuncu Wisdom'ı kadrosuna katan Aurora, bu oyuncuyu elinden kaybetmeden sözleşmesini yeniledi. Dakika başına kazanılan gold, ilk 10 dakikada kazanılan gold, exp gibi sıralamalarda açık ara birinci olan Wisdom, kill, death, asist, dakika başına hasar sıralamalarında ise ikinci sırada bulunuyor.



Daha önce Rox Tigers, Giants, Misfits ve Origen gibi takımlarda oynayan veteran oyuncunun kendisi gibi veteran bir oyuncu olan Naru ile nasıl bir uyum sağlayacağı ve kağıt üzerinde artık çok daha zor olan rakipleri karşısında neler yapabileceğini merakla bekliyoruz.







