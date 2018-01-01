Winter Wonderland Geri Geldi

Winter Wonderland Yeni Modlar ve Kostümlerle birlkte geri geldi.

Yılın en mükemmel zamanında Overwatch'ta arkadaşlarınızla eğlenin ve tatil ruhunu tekrar yaşayın diye Blizzard 12 Aralık – 1 Ocak arasında Overwatch'a yeni sezon kozmetiklerini, 2 yeni brawl modunu ve daha birçok eğlenceyi bizler için ekledi.

Blizzard yılın önemli zamanlarını her zaman bu tür etkinliklerle değerlendiren bir firma olarak yılbaşını da es geçmeyip tekrar oyuna çeki düzen verdiler. Birçok harita bembeyaz karla bezendiği gibi üstüne 50 tane yeni sezon kozmetiği ve 2 tane de kış brawl'ı getirdiler.


Yeni Kozmetikler
Kostümler

Bastion
Avalanche


Sombra
Rime


Peppermint


Junkrat
Beachrat


Lucio
Andes


Tracer
Jingle


Zenyatta
Nutcracker


Roadhog
Ice Fisherman


Rudolph


Winston
Yeti


Ana
Snow Owl


Hanzo
Casual


Soldier: 76
Alpine: 76


Zarya
Frosted


Pharah
Frostbite


Torbjörn
Santaclad


Reaper
Shiver


McCree
Scrooge


Mei
Mei-rry





Yeni Brawllar



Yeti Hunter 6 adet kahramanızım yer aldığı bu macerada 5 Mei 1 Yeti'yi avlamaya gidiyor. Yetimiz Winston'un yeteneklerini kullanıyor ve etraftaki etleri yiyerek ''Rage'' yeteneğini kullanabiliyor ve donmaya karşı bağışıklık kazanıyor ayrıca daha da güçlü hale geliyor. Meiler ise bu tüylü düşmanlarını ''Rage''i açmadan önce bulup öldürmek zorunda. Meilerin cephaneleri arasında ise yeni bir ultimate yeteneği olarak ''Yeti Trap'' bulunuyor. Kardaki bu savaştan sizce kim sağ çıkacak ?


Mei's Snowball Offensive

Bu brawlda ise Mei'nin Endothermic Blaster'ı süper güçlü bir kartopu atmak üzere yeniden
modifiye edilmiş. Düşmanlarını tek bir darbeyle indirebiliyor fakat kaçırmak pahalıya
patlayabilir. Silahınız boşaldığında size en yakın kar yığınını bulup doldurmak zorundasınız.
Ortam kızışmaya başladığında ise bu moda özel olan ve silahınızı otomatik ateş eden bir

kartopu makinesine çeviren ultimate yeteneğinizi kullanabilirsiniz. Ayrıca bu brawl'ı bu yıl
Ecopoint: Antarctica yerine Black Forest haritasında oynuyoruz.



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