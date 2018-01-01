Winter Wonderland Geri Geldi

Yılın en mükemmel zamanında Overwatch'ta arkadaşlarınızla eğlenin ve tatil ruhunu tekrar yaşayın diye Blizzard 12 Aralık – 1 Ocak arasında Overwatch'a yeni sezon kozmetiklerini, 2 yeni brawl modunu ve daha birçok eğlenceyi bizler için ekledi.Blizzard yılın önemli zamanlarını her zaman bu tür etkinliklerle değerlendiren bir firma olarak yılbaşını da es geçmeyip tekrar oyuna çeki düzen verdiler. Birçok harita bembeyaz karla bezendiği gibi üstüne 50 tane yeni sezon kozmetiği ve 2 tane de kış brawl'ı getirdiler.Yeni KozmetiklerKostümlerYeti Hunter 6 adet kahramanızım yer aldığı bu macerada 5 Mei 1 Yeti'yi avlamaya gidiyor. Yetimiz Winston'un yeteneklerini kullanıyor ve etraftaki etleri yiyerek ''Rage'' yeteneğini kullanabiliyor ve donmaya karşı bağışıklık kazanıyor ayrıca daha da güçlü hale geliyor. Meiler ise bu tüylü düşmanlarını ''Rage''i açmadan önce bulup öldürmek zorunda. Meilerin cephaneleri arasında ise yeni bir ultimate yeteneği olarak ''Yeti Trap'' bulunuyor. Kardaki bu savaştan sizce kim sağ çıkacak ?Bu brawlda ise Mei'nin Endothermic Blaster'ı süper güçlü bir kartopu atmak üzere yenidenmodifiye edilmiş. Düşmanlarını tek bir darbeyle indirebiliyor fakat kaçırmak pahalıyapatlayabilir. Silahınız boşaldığında size en yakın kar yığınını bulup doldurmak zorundasınız.Ortam kızışmaya başladığında ise bu moda özel olan ve silahınızı otomatik ateş eden birkartopu makinesine çeviren ultimate yeteneğinizi kullanabilirsiniz. Ayrıca bu brawl'ı bu yılEcopoint: Antarctica yerine Black Forest haritasında oynuyoruz.