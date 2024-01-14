Winter League Convention 2024 sona erdi

Spor turizmi organizasyonu Winter League Convention 2024, Antalya'da sona erdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Winter League Convention 2024 sona erdi
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14 Ocak 2024 00:25
Çeşitli ülkelerden spor profesyonellerini buluşturan Winter League Convention 2024 (WLC), Antalya'da tamamlandı.

Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde 10 Ocak'ta başlayan etkinlikte, dört gün boyunca çeşitli futbol konuları ele alındı.

Son gün oturumlarının konuklarından Rumen eski futbolcu ve teknik direktör Ioan Lupescu, Suudi Arabistan'ın Karim Benzema, Cristiano Ronaldo, Neymar gibi yıldız futbolcuları rekor rakamlarla transfer ederek, aslında futbol akademisine yatırım yaptığını söyledi.

Lupescu, gelecekte diğer ülkelerin de bu konuyu gündemlerine almak zorunda kalacağını ifade etti.

Ümraniyespor Futbol Akademi Direktörü Fatih İbradı da çocukların 5 yaşında futbola başlaması gerektiğini, eğitimde 10 bin saati 18-19 yaşında doldurmanın yeni yıldız oyuncuların çıkması açısından önemli olduğunu dile getirdi.

Altınordu Futbol Kulübü Kurumsal İletişim Direktörü Can Erbesler ise altyapıya büyük önem verdiklerini belirterek, kendileri gibi birkaç kulüp daha olması halinde Türk futbolunda geleceğe daha olumlu bakılabileceğini savundu.

Karabağ FK Direktörü Aftandil Hajiyev de futbolda başarının akademiden geçtiğini vurguladı.

WLC Operasyon Direktörü Ayhan Gökdemir, etkinlik sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, programın üçüncüsünü Antalya'da gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Antalya'nın turizmine katkı sunmak istediklerini aktaran Gökdemir, WLC'yi her yıl geliştirerek sürdürmeyi planladıklarını kaydetti.

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