Windhorst'ün tahmini: "Lakers, seneye Giannis'i kovalayabilir"

ESPN'den Brian Windhorst'a göre Los Angeles Lakers'ın süper yıldızları LeBron James ve Anthony Davis, önümüzdeki yıl Milwaukee Bucks'ın yıldızı Giannis Antetokounmpo'yu takıma çekmeye çalışabilirler.



NBA'in serbest oyuncu dönemi dördüncü gününde olmasına rağmen, Davis henüz yeni bir anlaşma imzalamış değil.



Bir şampiyonluk zaferinden yeni çıkmış olan Davis'in Lakers'a döneceğine dair kimsenin şüphesi olmasa da, şu anda asıl merak edilen durum, yeni anlaşmasının ne kadar uzun süre olacağı üzerine. Sakatlıklarla dolu bir geçmişi olmasından ötürü, uzun vadeli güvenliği konusunda endişeli olması durumunda, daha büyük bir anlaşma imzalaması kendisi için en iyisi olabilir.



Ancak, Windhorst tarafından belirtilen ve Legion Hoops tarafından Twitter'da paylaşılan bir rapora göre, Giannis'in Milwaukee'deki geleceği, kendisini Lakers'a çekme planının bir parçası olarak, Davis'in daha kısa vadeli bir sözleşme imzalamasının bir sebebi olabilir:



"Anthony Davis, Giannis'in supermax uzatmasına nasıl yaklaştığını görmek için bekliyor olabilir ve Davis, 1+1 anlaşma imzalamaya karar verebilir, bu da Windhorst'a göre Lakers'a önümüzdeki yaz Giannis'i kovalaması için gereken boşluğu sağlayacak."



