ESPN analisti Brian Windhorst, New Orleans Pelicans'ın yıldızı Zion Williamson'ın ayak sakatlığının kendisini Aralık ayına kadar parkelerden uzak tutabileceğini söyledi.



Geçtiğimiz yaz ameliyat olan ve başlangıçta 2021-22 sezonunun başında oynamaya hazır olacağı tahmin edilen Pelicans yıldızı, bu sezon henüz takımda forma giymedi.



Windhorst, Williamson için bir güncelleme yaptı ve sakatlığının kendisini Aralık ayına kadar rotasyonun dışında bırakabileceğini belirtirken, genç yıldızın dönmek için "çok sıkı" çalıştığını da sözlerine ekledi:



"Anladığım kadarıyla, iyi ve kötü haberler var. İyi haber şu ki çok çalışıyor, bayağı ter döküyor. Dönmeye giderek yaklaşıyor. Ama yine de bunun için haftalar var. Önümüzdeki hafta daha fazla tarama yapılacak. Bu taramaların iyi görüneceği ve tam antrenmanlara dönebileceği umut ediliyor. Böyle olursa, hala iki kusür hafta daha var. Sanırım dönüşü Aralık ayını bulacaktır."



2020-21 sezonunda Williamson, 27.0 sayı ve 7.2 ribaund ortalamaları yakalarken, %61.1 şut isabeti kaydetmişti.



