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Windhorst: "Zion, bubble'dan bu yana 11 kg verdi"

ESPN'den Brian Windhorst, New Orleans Pelicans'ın yıldızı Zion Williamson'ın Orlando bubble'ından bu yana 11 kilo verdiğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
ESPN'den Brian Windhorst, New Orleans Pelicans'ın yıldızı Zion Williamson'ın Orlando bubble'ından bu yana 11 kilo verdiğini söyledi.

Geçtiğimiz sezon 130 kg'ı zorlayan Zion, atletik oyun tarzı göz önüne alındığında alışılmadık derecede riskli bir ağırlıktaydı.

2020-21 sezonunun sadece birkaç maçında oynamasına rağmen, bazı taraftarlar Williamson'ın biraz daha rahat hareket ettiğini fark etmişlerdi ve Windhorst'a göre, bunun nedeni Orlando bubble'ından bu yana neredeyse 11 kilo vermiş olmasıydı:

"Zion'ın bubble'a geri döndüğünde fiziksel olarak ne durumda olduğunu aslında duyurmak istediklerini pek sanmıyorum, ama bana kendisinin bubble'da olduğu noktadan şu ana dek 11 kg'ın üzerinde zayıfladığını söylediler. Fidan gibi olduğu söylenemez tabii, ama kesinlikle daha iyi hareket ediyor."

Zion, yeni sezonun ilk dört maçında 21.3 sayı ve 9.3 ribaund ortalamaları yakalamıştı.


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