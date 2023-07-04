ESPN'den Brian Windhorst, Boston Celtics'in Jaylen Brown ile 'supermax' kontrat müzakerelerini "hassas" olarak nitelendirdi.



Windhorst, Brown'ın kontrat uzatmasıyla ilgili bazı bilgiler paylaşarak, yıldız oyuncunun Celtics'ten bir 'supermax' sözleşmesi teklifi beklediği için bu müzakerelerin "hassas" bir noktada olduğunu iddia etti:



"Taraflar iletişim halinde. Bu tabii ki oldukça önemli ve hassas bir kontrat. Her iki tarafın da bir şeyler yapmaya istekli duyduğunu biliyorum. İşlerin bu yönde ilerlemesini bekliyorum.



Bu işin çözüleceğini düşünüyorum, ancak maaş sınırının yüzde 35'ini alma hakkı olsa da, alması gerekmiyor. Celtics bu konuda pazarlık yapabilir. Oyuncu opsiyonu üzerinde pazarlık yapabilirler. Birkaç nokta üzerinde müzakere edebilirler."



Brown geçtiğimiz sezonu 26.6 sayı, 6.9 ribaund ve 3.5 asist ortalamalarıyla tamamlamış ve All-NBA kadrosuna seçilerek, 'supermax' kontrat almaya uygun duruma gelmişti.



Boston ekibinin Brown'a sözleşme verdiği takdirde, kendisinin yanı sıra Jayson Tatum ve Kristaps Porzingis için toplamda 800 milyon dolardan fazla para ödemesi gerekebilir.



