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Windhorst: "Son yılların en 'ölü' takas piyasasındayız"

ESPN'den Brian Windhorst, NBA'in şu anda son yılların en sessiz takas piyasasına sahip olduğunu söyledi.

ESPN'den Brian Windhorst, NBA'in şu anda son yılların en sessiz takas piyasasına sahip olduğunu söyledi.

NBA'in ortalama olarak daha kısa sözleşme sürelerine sahip olmalarının bir sonucu da, işlem görmeye hak kazanan serbest oyuncuların hızlıca takımlarla anlaşmasıyla, son tarih olan 15 Aralık'a kadar daha hafif bir takas pazarının olması olarak görüldü.

"HİÇBİR TAKAS GÖRÜŞMESİ YAPILMIYOR.."

Windhorst, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda, anladığım kadarıyla, neredeyse hiç bir takas görüşmesi yapılmıyor. Neredeyse hiç. Yöneticilerin son yıllarda hatırlayabileceği en ölü dönem yaşanıyor. Çoğunlukla, ligin üçte birinin imzaları atması ve ortalıkta çok fazla takas yapılacak adamın olmaması."

SADECE BEAL İÇİN GÖRÜŞMELER VAR

Bradley Beal'ın Washington Wizards ile geleceği, takımların radarlarında mümkün olan tek işlemlerden biri olarak gözüküyor.


"Ama geçenlerde bir ekiple konuşuyordum ve dediler ki 'Evet, biri bizi iki yönlü adamlarımızdan biri için aradı. Daha önce kimseyle iki yönlü bir adam hakkında konuşmamıştık.'"

"Bunun bir kısmı şu anda NBA'de biraz ölü durumda, ama Bradley Beal görüşmeleri kesinlikle devam ediyor."


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