Windhorst: "Pelicans ve Zion, bir şekilde playofflara sokulacak"

ESPN'den Brian Windhorst, New Orleans Pelicans ve Zion Williamson'ın NBA playofflarında yer alma ihtimalleri olduğunu söyledi.



NBA, 2020 playoff'larını gerçekleştirmek için mevcut formatları inceleme sürecinde ve ligin, bir sonraki süperstar olması beklenen Williamson'ı, bu resmin dışında bırakmayacağına dair söylentiler bulunuyor.



ESPN analisti Windhorst'a göre, lig, Zion ve New Orleans Pelicans'ı playofflarda gizlice sokmaya çalışacak. Bilindiği üzere, playoffları oynamak için çeşitli senaryolar incelenme halinde. Bunlardan biri, son playoff sıralamaları için bir turnuva düzenlenmesi veya takımların, playoffların ilk turunu Dünya Kupası tarzı bir grup aşamasında oynadığı, alternatif bir format.



İkinci senaryoda, Pelicans, Windhorst'ün en "Hoop Collective podcast"te açıkladığı üzere, playofflara girebilir:



"İlk 20 takım arasına nasıl gireceksin? Çünkü sadece derecelere bakarsanız, şimdiye dek duyduklarım şunlardı: Ligdeki bazılarının, Zion Williamson'ı bu NBA balonuna sokmak için ayrıntılı bir maç düzenlediğini duydum."



"Sana şunu söyleyeyim: bu senaryo Zion Williamson'u lige alır. Bu sadece duyduğum bir şey, NBA'in bu rotayı izleyeceğini söylemiyorum, sadece bu senaryoyu daha önce duyduğumu söylüyorum. Ne olursa olsun, sınır çizgisi Pelicans olacak şeklinde konuşuluyor. Bir şekilde dahil olacaklar. NBA tarihinde ilk kez, ligin New Orleans'ın yararına bir şey yapacağı görülecek."