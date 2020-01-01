Windhorst: "NBA'de şu an bir bilgi kesintisi var"

ESPN'den Brian Windhorst, NBA'de şu anda bir bilgi kesintisi olduğunu söyledi.



Bu hafta oyuncular arasında birçok pozitif KOVID-19 testi sonucu çıkmış olsa da, NBA topluluğu içindeki virüsün tam kapsamı bilinmiyor. Medyadaki birçok kişi, hem Mart ayında hem de Haziran ayında yakın zamanda medya tarafından rapor edilmeyen çok sayıda pozitif testin yapıldığı tahmininde bulundu.



Windhorst, podcastinde şu açıklamalara yer verdi:



"Biz burada medyada biraz zor durumdayız, çünkü şu anda ekiplere erişimimiz yok. Tesislere girmemize izin verilmiyor, o yüzden oraya giremeyiz. Yaptığınız şeylerden biri, fiziksel olarak orada kimlerin olduğunu saymak. Kimin hastalandığını bilemeyeceğiz. Ve hastalanan adamları rapor etme konusunda gizliliklerine saygı duyuyorum, ancak takımlar bazı takımlar duyuru yapsa da, çoğu takım yapmadı."



"Ve aslında kaç kişinin gerçekten hasta olduğunu bilmiyoruz ve onlara uzun süre erişemeyeceğiz. Bu yüzden şu anda ligde bu virüsle ilgili olanlar bir örtü altında. Ve ne kadar olduğunu da bilmiyorum. Bazı ekiplerle konuştuğumda, bu biraz kabaca geliyor ama 'Bakın, pozitif çıkan adamlarımız var. Sorun değil, çünkü onları ortaya çıkarmak istiyoruz.' diyorlar."



"SILVER, İKİ AYDIR TOPLANTI YAPMADI"



Windhorst, şu şekilde devam etti:



"NBA'in sürü bağışıklığına ulaşmaya çalıştığını söylemiyorum, ancak programlarını oluşturduklarında, adamların Florida'ya gitmeden önce test olmaları ve karantinaya alınmaları için inşa etmişlerdi. Bu nedenle şimdi karantina vardı ve testler gerçekleşiyordu. Ayrıca 7, 8 ya da 9 Temmuz'a kadar Florida'ya gidemiyordunuz. İnsanların tanımlanması ve karantinaya alınması için zaman yaratmışlardı."



"Adam Silver iki aydır bir basın toplantısı yapmadı. Medyada birkaç kez gözüktü. Ernie Johnson ile röportaj yaptı. Mike Greenberg ile röportaj yaptı. Ama iki aydır oturup soru kabul etmedi. Takım sahiplerinin sezonu yeniden başlatmak için gereken önlemi aldıklarını duyurduklarında, birkaç gün içinde müsait olacağını söylemişlerdi, ama üstünden üç hafta geçti."



"Ve parmak gösterip haince bir şey yapıldığını söylemiyorum. Şu anda bir bilgi kesintisi var. Yolun kuralları nedeniyle, bunun içine pek sızamıyoruz. Bu yüzden ligin bu virüs konusunda ne noktada olduğuyla ilgili gerçekten tutarlı bir bilgi veremiyorum. Ve ne zamana kadar veremeyeceğimi de bilmiyorum. Bunun endişe verici olup olmadığını da bilmiyorum... NBA'in bunu bunu tam olarak nasıl yönettiğini bilmek iyi olurdu ve bu konuda içimde iyi bir his yok."



