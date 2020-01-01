Windhorst: "Morey inandırıcı değil, Simmons takasa müsait diye duydum"

ESPN'den Brian Windhorst, Philadelphia 76ers başkanı Daryl Morey'nin Ben Simmons konusunda dürüst olmadığını söyledi.



Morey, ekibin Houston Rockets süperstarı James Harden'ı almak için bir takas paketinin parçası olarak Simmons'ı dahil edeceğini yalanlamış ve geçtiğimiz hafta "Ben Simmons'ı takas etmeyeceğiz, o bizim kültürümüzün önemli bir parçası." ifadelerini kullanmıştı.



Lakin Windhorst buna inanmadığını belirterek, The Hoop Collective podcasti sırasında Morey'nin güvenilirliğini sorguladı:



"Benim görüşüme göre Daryl Morey… takas niyetleri hakkında kamuoyuna söyledikleri konusunda inandırıcı değil. Geçen günlerde çıkıp 'Ben Simmons ile takas yapmayacağız' demişti. Ben bunu inandırıcı bulmuyorum. Ben Simmons'ın takasa müsait olduğunu duydum."



The Athletic'ten Shams Charania, Sixers'ın Simmons'ı eski MVP için olası bir takasa dahil etmeye istekli olduğunu bildiren ilk kişiydi. ESPN'den Adrian Wojnarowski ve Ramona Shelburne de benzer iddialarda bulunmuşlardı.



