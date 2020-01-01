Windhorst: "Milwaukee, Giannis'i tutacağından hep emin kaldı!"

ESPN'den Brian Windhorst, Milwaukee Bucks'ın Giannis Antetokounmpo'yu takımda tutacağından emin olmasının sebebini açıkladı.



Giannis'in geleceği, Bucks'ın 2020 playofflarından erken çıkışının ardından en gündemde kalan konulardan biri olmuştu. 2021 serbest oyuncu döneminde alacağı kararla ilgili çok sayıda söylenti çıkan süperstar oyuncunun ekibi bu sezonda önemli bir başarılı yakalayamazsa, bazılarına göre bu Giannis'in ayrılmasına yol açabilir.



Windhorst, yakın zamanda konuştuğu bir röportajda Bucks ve Giannis'in durumu hakkında şöyle konuştu:



"Hayır, Bucks hep kendinden emin kalmıştı, bunu söylemeliyim. Sezonun sona ermesinden bu yana, o dönemde pek iyi hissetmiyorlardı, ama bu adamlarla konuşunca, 'Giannis'in Kevin Durant gibi olmadığını' düşünüyorlar. 'Giannis, LeBron James gibi değil, farklı bir adam. Onun bizimle olduğuna inanıyoruz. Kalacağına inanıyoruz.' şeklinde düşündüklerini görebiliyorsunuz. Ve bunu sürekli olarak söylemişlerdi.



Giannis eğer bu hafta sonu ya da iki hafta sonra takımıyla yeni bir imza atarsa, Bucks bu ölü sezonu A++ notuyla kapatır. Sadece çok iyi hamleler yaptıklarını düşündüğüm için değil, ama o süperstarın sizinle kalmasını sağlamak, size başka imkanlar sağlıyor olması, Bucks gibi bir takımın sahip olabileceği en büyük başarılardan biridir."



Giannis'in önümüzdeki birkaç sezon için yeniden sözleşme imzalaması, Bucks'a kadroda değişiklik yapması için zaman tanımış olacak.



