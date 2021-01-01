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Windhorst: "Luka, belki de zor ve asabi bir insandır"

ESPN baş yazarı Brian Windhorst, Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic ile birlikte oynamanın "zor" olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
ESPN baş yazarı Brian Windhorst, Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic ile birlikte oynamanın "zor" olduğunu söyledi.

Takımdaki son gelişmeler, bazı kişilerin Doncic'in perde arkasında nasıl bir adam olduğunu sorgulamasına neden olmuştu. Windhorst, Dallas'taki 105.3 "The Fan" isimli radyo programında bu endişeleri oldukça açık bir şekilde özetledi:

"Luka ile oynamak kaç kişiyi heyecanlandırıyor bilmiyorum. Belki de Luka, zor bir insandır. Harika bir oyuncu ama Mavericks maçlarını izlediğinizde koça bağırıyor, takım arkadaşlarına bağırıyor, hakemlere de aynı şekilde bağırıyor. Sürekli bir şeyler için sızlanıyor. Gerçekten asabi bir adam olabilir."

Sadece iki yıl içinde Doncic'in Rick Carlisle, Haralabos Voulgaris ve hatta kendi tkaım arkadaşı Kristaps Porzingis ile sorunları olduğu bildirilmişti. Maçlar sırasında ise genç yıldız, koçuna karşı çıkmasının yanı sıra sık sık hakemlerle tartışıyordu.


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