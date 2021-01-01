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Windhorst: "LeBron, Steph'i Lakers'a çekmeye çalıştı!"

ESPN yazarı Brian Windhorst, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in, All-Star Hafta Sonu sırasında Golden State Warriors yıldızı Steph Curry'i Lakers'a çekme çalışmalarına başladığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
ESPN yazarı Brian Windhorst, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in, All-Star Hafta Sonu sırasında Golden State Warriors yıldızı Steph Curry'i Lakers'a çekme çalışmalarına başladığını söyledi.

Bu yıl LeBron ve Curry, All-Star maçında kariyerlerinde ilk kez aynı takımda oynamışlardı Her iki yıldız oyuncu da birlikte oynama fırsatı için heyecan duymuş ve birbirlerinden övgüyle bahsetmişlerdi.

LeBron'un yorumlarında daha derin bir anlam gördüğünü belirten Windhorst, Lakers süperstarının, yaz döneminde serbest oyuncu olması ihtimalinden istifade ederek, Curry'yi takımına çekmeye çalıştığını kullandığını belirtti:

"Steph, bu yaz kontratını uzatmak için de müsait. Bence imzalayacaktır. Yani, 33 yaşında olmasına rağmen Warriors ona büyük bir kontrat uzatma teklifi yapacaktır. LeBron'un All-Star Hafta Sonunda Steph'i sürekli övmesini komik bulmuştum. Bir yandan oyununu ne kadar sevdiğini ve ona ne kadar saygı duyduğunu söylüyordu.

LeBron açık bir şekilde tüm etkisini kullanmaya çalışarak, Steph'i takımına çekmeye çalışmıştı. Steph olur da takımıyla kontratını uzatmazsa, Lakers'ın serbest oyuncu pazarında onu alma şansı olabilir."

Curry şu anda Warriors ile 201 milyon doları aşan beş yıllık sözleşmesinin son sezonunda ve bu sene 45.78 milyon dolar kazanacak. NBA'deki 12'nci yılında bulunan Curry, tüm kariyeri boyunca Warriors forması giymişti.


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