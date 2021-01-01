Windhorst: "Lakers, sezona yavaş başlamaya mahkum!"

ESPN baş yazarı Brian Windhorst, Los Angeles Lakers'ın "sezona yavaş başlamaya mahkum olduğunu" söyledi.



Bu yaz döneminde Lakers bir sürü hamle yaparak, Russell Westbrook, Carmelo Anthony, Kent Bazemore, Rajon Rondo, Dwight Howard gibi oyuncuları kadrosuna katmıştı.



Windhorst, ESPN'in 'The Jump' programında oyuncuların yaşını ve kadrodaki yeni üye sayısını göz önünde bulundurarak, ekibin bu sezona yavaş bir başlangıç yapmasının beklenmesi gerektiğini belirtti:



"Bu kadar çok yeni oyuncuyla nasıl oynayacaklarından emin olmadığımı söyleyebilirim. Ama genelde insanlara ligin henüz ilk ayından endişelenmemeleri gerektiğini söylerim.



15 galibiyet ve 5 mağlubiyetle başlarlarsa, güzel. Ama başlamazlarsa, iç saha takvimleri nasıl olursa olsun, aşırı tepki vermemek gerekir. Bu takım sezona yavaş başlamaya mahkum!



Size geçmişten şöyle örnekler vereyim; Russell Westbrook Rockets'a takas edildiğinde, onunla oynamayı öğrenmek zorunda oldukları için yavaş bir başlangıç yapmışlardı. Wizards ile de aynı olmuştu.



LeBron, Miami'de arkasında Dwyane Wade varken oynamak durumunda kaldığında, 9-8 ile başlamıştı. Cleveland'a, Kyrie Irving'in yanına katıldığında da aynı şekildeydi, 19-20'ydi."



