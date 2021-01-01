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Windhorst: "Klay, döndüğünde tam anlamıyla geri dönecek!"

ESPN analisti Brian Windhorst, Golden State Warriors yıldızı Klay Thompson'ın 'tam anlamıyla geri döneceğine' inanıldığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
ESPN analisti Brian Windhorst, Golden State Warriors yıldızı Klay Thompson'ın 'tam anlamıyla geri döneceğine' inanıldığını söyledi.

Windhorst, iki seneden sonra parkelere dönmeye hazırlanan Klay'e, elinden gelenin en iyisini yapacağına dair genel bir güven hissedildiğini belirtti:

"Şu anda ligde Klay Thompson hakkında bazı fısıltılar var. İyi göründüğünü söylüyorlar. Özellikle sezon sonuna kadar Klay'in tam anlamıyla geri döneceğine dair gerçek bir güven var."

Thompson ve James Wiseman kadroda olmasa bile, Warriors ekibi sezona 9-1 serisiyle başlayarak harika bir başlangıç yapmış durumda.


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