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Windhorst: "Hafta sonu, Miami'de 150 NBA oyuncusu vardı"

ESPN analisti Brian Windhorst, All-Star Hafta Sonu sırasında yaklaşık 150 NBA oyuncusunun Miami'de olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
ESPN analisti Brian Windhorst, All-Star Hafta Sonu sırasında yaklaşık 150 NBA oyuncusunun Miami'de olduğunu söyledi.

NBA'in bu sezon All-Star Hafta Sonu düzenleme kararı, salgın nedeniyle LeBron James veya Kawhi Leonard gibi ligin en iyi yıldızlarından bazılarından şüpheyle karşılanırken, Windhorst'a göre önemli miktarda oyuncu Miami'ye seyahat etti.

Windhorst, "The Hoop Collective" podcast'inde şunları söyledi:

"NBA'in endişelendiği yer Atlanta değildi, Miami'ydi. Çünkü en son, geçen hafta sonu Miami'de olmayı planlayan 150 civarında oyuncu olduğunu duymuştum. Ve bunu bilmemin nedeni, oyuncuların oradayken KOVID testleri yaptırmak zorunda olmalarıydı. Yani NBA, kaç kişi olduğunu doğru bir şekilde hesaplamıştı.

Hafta sonu Miami'de bir mahallede 150 oyuncunun bulunduğunu söylendi. Kesin olarak bilmiyorum ama sanırım Heat'in tesisindelerdi. Aletlerin kurulduğu yer orasıydı. Oyunculara randevu sıralarını, arabayla geçilen, birden fazla şeridi olan bir yerde bildiriyorlardı. Bu şekilde yapılmıştı, aksi takdirde test için çok kalabalık bir ortam olurdu ve bunu kaldıramazlardı."

Windhorst, All-Star maçına katılan bazı oyuncuların, daha sonra orada bulunan oyunculara katılmak için Miami'ye gittiğini de sözlerine ekledi.


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