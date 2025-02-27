ESPN'den Brian Windhorst'ün NBA Today programında yaptığı açıklamaya göre Phoenix Suns, yıldız oyuncusu Kevin Durant'i sezon sonunda takas etmeye hazırlanıyor.



Windhorst, tarafların bu konuda hemfikir olduğunu ve Durant da bu süreci olgunlukla karşıladığını öne sürdü:



"Onu takas edecekler ve o da bunu biliyor. Şimdiye kadar bu konuyla ilgili herhangi bir eleştiride bulunmadı, profesyonelce yaklaştı. Sezon boyunca da aynı tavrını sürdürecektir."



Durant, 2023'te Brooklyn Nets'ten Suns'a takas edilmişti ve bu süreçte Phoenix, yalnızca bir play-off serisi kazanabildi.



Suns, Durant için en çok Golden State Warriors ile görüşmeler yaptı ancak Minnesota Timberwolves, Miami Heat ve Memphis Grizzlies de takas seçenekleri arasında yer aldı.



