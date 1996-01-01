Windhorst: "Clippers seriyi kaybederse, tarihi bir hayal kırıklığı olur"

ESPN'den Brian Windhorst, LA Clippers ve Denver Nuggets arasında yapılacak Batı Konferansı yarı final serisinin yaklaşan 7. maçı hakkında konuştu.



Windhorst, seriyi kazanamamaları durumunda, bunun Clippers için gerçekten hayal kırıklığı yaratacağına inandığını belirtti.



Denver'a karşı oynanmakta olan turda Clippers, rakibi iki arka arkaya geri dönüş zaferi elde ederek seriyi 3-3'e bağlayıp 7. maça zorlamadan önce, 3-1 öne geçmişti.



Potansiyel bir elenme ile karşı karşıya kalan Clippers'ın itibarı, oldukça kritik bir noktada. Windhorst, podcast'i "Hoop Collective" de, işler bu gece yolunda gitmezse, Clippers'ın kadro yapısının tehlikeye girebileceğini açıkladı.



"Clippers seriyi kaybederse, çok fazla döküntü olacak... bu tarihi bir hayal kırıklığı olur ... Kawhi ve Paul George'un sözleşmelerinde birer yılları kaldı... bu da döküntünün bir parçası olacak."



Kazanan takım, Batı Konferansı Finallerinde Los Angeles Lakers ile karşılaşacak.



