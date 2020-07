Windhorst: "Bir 'Orlando Four süpertakımı' kurulacağına dair endişeler var!"

ESPN'den Brian Windhorst, potansiyel 'Orlando Four' "süpertakımıyla" ilgili, menajerler ve yöneticilerin endişelendiğini açıkladı.



Birkaç menajerin ve yöneticinin, bubble'da geçecek ayların, ligdeki uzun vadeli sonuçlarıyla ilgili endişeli olduğu bildirildi. Endişe duyulan şeyin, potansiyel bir 'Orlando Four' süpertakımı olduğu iddia edildi.



ESPN'in Get UP! programında Windhorst, önümüzdeki yıllarda oluşabilecek olası bir süpertakım hakkındaki spekülasyonları detaylandırdı. İddialar, açıkça NBA süperstarlarının aylarca birbirine yakın olacağı gerçeğinden kaynaklanıyor:



"Bir yıl içinde, 'Orlando Four' süpertakımının oluşması hakkında konuşacağız. Şimdi bu şekilde gerçekleşeceğinden emin değilim, çünkü insanların bunu düşünmesinin nedeni, yıllar önce ABD Milli takımlarında olanlardan kaynaklanıyor. Bu senaryoda, oyuncular hala kendi takımlarıyla oynuyorlar."



Windhorst, 2003 Draft arkadaşları LeBron James, Dwyane Wade ve Chris Bosh'ın oluşturduğu "The Heatles" takımı örneğini verdi. Üçlü, 2010 yazında Miami Heat ile bir anlaşma yapmayı kabul etmeden önce, 2010 Yaz Olimpiyatları'ndaki ABD Takımı ile takım arkadaşı olarak zaman geçirmişlerdi.