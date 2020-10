Windhorst anlattı; LeBron'un Lakers'taki geleceği nasıl olacak?

ESPN analisti Brian Windhorst, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in takımdaki geleceği hakkındaki düşüncelerini paylaştı.



LeBron, 35 yaşında hala NBA'in en iyi ve en dominant oyuncularından biri ve uzun ömürlülüğü oldukça nadir görülen bir durum.



Lakers'ın, LeBron'un 4. şampiyonluğu olacak 17. şampiyonluğunu kazanması ihtimaliyle birlikte, James'in kariyerini nerede bitireceğiyle ilgili sorular da gündeme gelmeye başladı.



Windhorst, Los Angeles'taki LeBron ile ilgili geleceğe dair düşüncelerini paylaştı. Kendisine göre, James muhtemelen kariyerini Lakers ile bitirecek, ancak takımla olan bağlantısının az olması, kariyerini bitirmek için en iyi yerin nerede olduğuna karar vermesi gerektiğinde bir rol oynayabilir.



Windhorst The Alex Kennedy Podcast'te düşüncesini şu şekilde anlattı:



"Muhtemelen orada bitirir. Los Angeles'a gitme kararı dünyanın en mantıklı şeyiydi. Bu pek duygusal bir karar değildi. Kişisel bir karardı. Bu bir iş kararıydı. Onun bir Laker olması çok mantıklıydı.



LeBron'u bir Laker olarak gördüğümde, onu bir Heat oyuncusu veya bir Cavs oyuncusu olduğunda gördüğüm zaman gibi etkilenmiyorum. Kazanacaklarını varsaydığım bu şampiyonluk, Lakers'ı geri getireceği için, özel bir an olacak. Kobe'nin trajik ölümünün ardından gerçekleşmiş oluyor.



Ve bu yüzden Lakers taraftarları ve Kobe hayranları için orada güzel bir an var ama aynı değil. Bana göre. Yani bundan farklı hissedebilir ve farklı konuşabilir. Ama benim görüşüme göre, Miami'de aldığı ilk şampiyonlukla tamamen aynı değil. Benim için, dediğim gibi, Cleveland'daki kazandığıyla kesinlikle aynı değil.



Bu inanılmaz derecede değerli bir an, her şampiyonluğun kazanılması o kadar zor ki, hepsinin tadını çıkarması ve kutlama yapması gerek. Takımın 17. şampiyonluğunu kazanarak, Lakers taraftarlarının sıkıntısını çektiği 10 yıllık süreci sona erdirmiş oluyor. Bu, Cavs organizasyonunun 52 yıllık bir süreçten sonra Cleveland'da bir tane kazanmasıyla pek de aynı değil. Pek çok kişi tarafından oldukça eleştirilen, dört veya beş yıllık playoff kayıpları yaşamış olan Miami'ye gitme kararı sonrası kazandığı şampiyonlukla aynı değil.



Aynı kategoride olduğunu sanmıyorum. O benimle aynı fikirde olmayabilir. Yani bu bağlantının tamamen aynı olup olmadığını bilmiyorum. Lakers'ın kısa vadeli geleceği, eğer kendisi sağlıklı kalırsa ve bir iki yıl daha iyi oynayabilirse, çok parlak görünüyor. Belki bu durum bunu değiştirir. 2020'de şu anda diyebilirim ki, LeBron'un ileride bir Lakers oyuncusu olarak hatırlanacağından şüpheliyim."