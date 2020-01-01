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Windhorst açıkladı: "Bucks, Giannis ile ne yapacak?"

ESPN'den Brian Windhorst, Giannis Antetokounmpo'nun mümkün olan en iyi sözleşmeyi elde etmek için Milwaukee Bucks'a nasıl baskı uygulayabileceğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
ESPN'den Brian Windhorst, Giannis Antetokounmpo'nun mümkün olan en iyi sözleşmeyi elde etmek için Milwaukee Bucks'a nasıl baskı uygulayabileceğini açıkladı.

Bucks ile sözleşmesinin bitmesine bir yıl daha kala, artık "Greek Freak"in ekiple kontrat uzatmakla ilgilenmediğine dair söylentiler bulunuyor. Kalmayı planladığını defalarca söylemesine rağmen, bazı eylemleri aksini söylüyordu.

Giannis, bubble'dan çıktıktan sonra Bucks'taki takım arkadaşlarını Instagram'da takip etmeyi bırakmıştı. Sadece bununla kalmıyor, olası bir kontrat uzatma hakkında konuşmamak, Bucks ile geleceği hakkında daha fazla şüpheye yer veriyor.

25 yaşındaki süperstar, ayrılırsa "kötü adam" olabilir, ancak kalırsa, şampiyonluk yarışmacısı olan bir takımla oynama şansını kaybeder.

Windhorst, Bucks ve Giannis için durumun ne kadar karmaşık olduğunu şöyle tartıştı:

"Bu uzatmayı imzalamazsa, Milwaukee Bucks taraftarları için şimdiden üzülüyorum. Çünkü her geçen gün bir baskı festivali olacak. Aynı zamanda, Giannis bunu imzalarsa, sebepsiz yere opsiyonlarını defetmiş olacak. Bucks'a iyi davranmak dışında. Öyleyse, burada bir orta yol var mı? Yapılabilecek bir müzakere var mı?"

Windhorst, Paul George ve Oklahoma City Thunder örneğiyle, neler yapılabileceğini açıkladı:

"Thunder, Paul George'un ayrılması konusunda endişeliydi. Bu yüzden ona, 'Neden burada uzun vadeli bir uzatma imzalamıyorsun? Bizimle olursun. Her ne sebeple olursa olsun, artık burada olmak istemediğini hissedersen, seninle özel olarak çalışırız ve seni sessizce takas ederiz.' dediler. Ve o uzatmaya bir yıl kala, tam olarak olan da buydu. Ve bu takası olabildiğince temiz ve sessiz bir şekilde gerçekleştirdiler ve her iki taraf da fayda sağladı."


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