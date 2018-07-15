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Wimbledon'da şampiyon Novak Djokovic!

Wimbledon tek erkekler finalinde kazanan Novak Djokovic oldu. Sırp raket, son 8 yılda Wimbledon'da 5 kez final oynadı ve 4 kez şampiyon oldu.

Kaynak: Sporx.com
Wimbledon'da şampiyon Novak Djokovic!
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15 Temmuz 2018 18:30
Wimbledon tek erkekler finalinde Novak Djokovic, Kevin Anderson'u 6-2, 6-2 ve 7-6'lık setlerle 3-0 mağlup etti ve şampiyonluğa ulaştı. 

Novak Djokovic, 2016 Amerika Açık'tan sonra ilk kez bir Grand Slam'de şampiyonluğa ulaşırken, Wimbledon şampiyonluğunun ardından ATP'de yeniden ilk 10'a girmeyi başardı.

İki saat 19 dakika süren mücadeleyi 6-2, 6-2 ve 7-6'lık setlerle 3-0 kazanan Djokovic, 2011, 2014 ve 2015 yıllarının ardından Wimbledon'daki 4. şampiyonluğunu elde etti.

Bu şampiyonlukla Djokovic, kariyerinin 13. grand slam zaferini yaşadı.

TÜRK TENİSİ AÇISINDAN BİR İLK

Öte yandan gençler çift erkeklerde mücadele eden Türk tenisçi Yankı Erel ile Finlandiyalı partneri Otto Virtanen, Nicolas Mejia ile Ondrej Styler ikilisini 2-0 yenerek şampiyon oldu.

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