Wimbledon'da şampiyon Novak Djokovic!

TÜRK TENİSİ AÇISINDAN BİR İLK

tek erkekler finalinde'u 6-2, 6-2 ve 7-6'lık setlerle 3-0 mağlup etti ve şampiyonluğa ulaştı.Novak Djokovic, 2016 Amerika Açık'tan sonra ilk kez bir Grand Slam'de şampiyonluğa ulaşırken, Wimbledon şampiyonluğunun ardından ATP'de yeniden ilk 10'a girmeyi başardı.İki saat 19 dakika süren mücadeleyi 6-2, 6-2 ve 7-6'lık setlerle 3-0 kazanan Djokovic, 2011, 2014 ve 2015 yıllarının ardından Wimbledon'daki 4. şampiyonluğunu elde etti.Bu şampiyonlukla Djokovic, kariyerinin 13. grand slam zaferini yaşadı.Öte yandan gençler çift erkeklerde mücadele eden Türk tenisçi Yankı Erel ile Finlandiyalı partneri Otto Virtanen, Nicolas Mejia ile Ondrej Styler ikilisini 2-0 yenerek şampiyon oldu.