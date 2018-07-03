Wimbledon sürprizle başladı

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın ilk gününde, kadınlarda 4 numaralı seribaşı Sloane Stephens ve 5 numaralı seribaşı Elina Svitolina, erkeklerde ise 6 numaralı seribaşı Grigor Dimitrov elendi.
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın ilk gün maçları tamamlandı.
Bu yıl Fransa Açık'ta final oynayan tek kadınların 4 numaralı seribaşı Sloane Stephens, Wimbledon'a ilk turda veda etti. Dünya 55 numarası Donna Vekic, Stephens'ı 6-1 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yendi.
Dünya 57 numarası Tatjana Maria da 5 numaralı seribaşı Elina Svitolina'yı 2-1'lik (7-6, 4-6, 6-1) skorla eleyerek ilk günün bir diğer sürpriz sonucuna imza attı.
Kadınlarda 2 numaralı seribaşı Caroline Wozniacki, Varvara Lepchenko'yu, 25 numaralı seribaşı Serena Williams ise Arantxa Rus'u 2-0 ile geçerek tur atladı.
7 numaralı seribaşı Karolina Pliskova, 9 numaralı seribaşı Venus Williams ve 10 numaralı seribaşı Madison Keys de adlarını 2. tura yazdırdı.
Wawrinka, Dimitrov'u eledi
Kariyerinde 3 grand slam şampiyonluğu bulunan ancak bu sezon yaşadığı sakatlıklar sonrası dünya sıralamasında 263'üncülüğe kadar gerileyen Stanislas Wawrinka, 6 numaralı seribaşı Grigor Dimitrov'u turnuvanın dışına itti. Korttan 3-1 (1-6, 7-6, 7-6, 6-4) galip ayrılan Wawrinka, 2. tura çıktı.
Tek erkeklerde son şampiyon ve 1 numaralı seribaşı Roger Federer, dünya sıralamasının 58. basamağındaki Dusan Lajovic ile oynadığı ilk tur maçını, 3-0 (6-1, 6-3, 6-4) kazandı.
Geçen yıl final oynayan 3 numaralı seribaşı Marin Cilic, Yoshihito Nishioka'yı 6-1, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-0 mağlup ederek 2. tura yükseldi.
8 numaralı seribaşı Kevin Anderson, 9 numaralı seribaşı John Isner ve 11 numaralı seribaşı Sam Querrey de yollarına devam etti.
Nadal ve Halep korta çıkacak
Wimbledon'da yarın erkeklerin 2 numaralı seribaşı Rafael Nadal, Dudi Sela, 4 numaralı seribaşı Alexander Zverev ise James Duckworth ile karşılaşacak.
Kadınlarda ise 1 numaralı seribaşı Simona Halep ile Kurumi Nara ve 3 numaralı seribaşı Garbine Muguruza ile Naomi Broady mücadele edecek.
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İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın ilk gün maçları tamamlandı.
Bu yıl Fransa Açık'ta final oynayan tek kadınların 4 numaralı seribaşı Sloane Stephens, Wimbledon'a ilk turda veda etti. Dünya 55 numarası Donna Vekic, Stephens'ı 6-1 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yendi.
Dünya 57 numarası Tatjana Maria da 5 numaralı seribaşı Elina Svitolina'yı 2-1'lik (7-6, 4-6, 6-1) skorla eleyerek ilk günün bir diğer sürpriz sonucuna imza attı.
Kadınlarda 2 numaralı seribaşı Caroline Wozniacki, Varvara Lepchenko'yu, 25 numaralı seribaşı Serena Williams ise Arantxa Rus'u 2-0 ile geçerek tur atladı.
7 numaralı seribaşı Karolina Pliskova, 9 numaralı seribaşı Venus Williams ve 10 numaralı seribaşı Madison Keys de adlarını 2. tura yazdırdı.
Wawrinka, Dimitrov'u eledi
Kariyerinde 3 grand slam şampiyonluğu bulunan ancak bu sezon yaşadığı sakatlıklar sonrası dünya sıralamasında 263'üncülüğe kadar gerileyen Stanislas Wawrinka, 6 numaralı seribaşı Grigor Dimitrov'u turnuvanın dışına itti. Korttan 3-1 (1-6, 7-6, 7-6, 6-4) galip ayrılan Wawrinka, 2. tura çıktı.
Tek erkeklerde son şampiyon ve 1 numaralı seribaşı Roger Federer, dünya sıralamasının 58. basamağındaki Dusan Lajovic ile oynadığı ilk tur maçını, 3-0 (6-1, 6-3, 6-4) kazandı.
Geçen yıl final oynayan 3 numaralı seribaşı Marin Cilic, Yoshihito Nishioka'yı 6-1, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-0 mağlup ederek 2. tura yükseldi.
8 numaralı seribaşı Kevin Anderson, 9 numaralı seribaşı John Isner ve 11 numaralı seribaşı Sam Querrey de yollarına devam etti.
Nadal ve Halep korta çıkacak
Wimbledon'da yarın erkeklerin 2 numaralı seribaşı Rafael Nadal, Dudi Sela, 4 numaralı seribaşı Alexander Zverev ise James Duckworth ile karşılaşacak.
Kadınlarda ise 1 numaralı seribaşı Simona Halep ile Kurumi Nara ve 3 numaralı seribaşı Garbine Muguruza ile Naomi Broady mücadele edecek.
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