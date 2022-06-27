Wimbledon'da sürpriz sonuç

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da erkeklerin 7 numaralı seribaşı Hubert Hurkacz, Alejandro Davidovich Fokina'ya 3-2 yenilerek ilk turda elendi.



İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın ilk gün maçlarına devam edildi.



Erkeklerde 1 numaralı seribaşı ve son 3 organizasyonun şampiyonu Novak Djokovic, dünya sıralamasının 81. basamağındaki Kwon Soon-woo'yu 3-1 (6-3, 3-6, 6-3, 6-4) yenerek 2. tura yükseldi.



Klasmanın 37. sırasındaki Alejandro Davidovich Fokina, geçen yılın yarı finalisti Hubert Hurkacz'ı ilk turda saf dışı bırakarak sürprize imza attı. Korttan 7-6, 6-4, 5-7, 2-6 ve 7-6'lık setlerle 3-2 galip ayrılan Davidovich Fokina, Wimbledon'da ilk kez tur atladı.



Casper Ruud (3), Cameron Norrie (9) ve Nikoloz Basilashvili (22) de rakiplerini geçerek yollarına devam etti.



Kadınlarda ise Anett Kontaveit (2), dünya 69 numarası Bernarda Pera'yı 7-5, 6-1, Emma Raducanu (10) da dünya 46'ncısı Alison Van Uytvanck'ı 6-4, 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup ederek 2. tura çıktı.





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